LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kë po paralajmëron? Veliaj tjetër mesazh nga burgu: Kur të flas unë, ti do jesh lajm i fundit

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 18:21
Politikë

Kë po paralajmëron? Veliaj tjetër mesazh nga burgu: Kur të

Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj ndodhet në paraburgim, ka reaguar sërish në rrjetet sociale.

Teksa shkruan se momentalisht është i heshtur, kryebashkiaku paralajmëron se në momentin që do të flasë do të ketë breaking news (lajm i fundit).

"Je kaq i qetë. Modaliteti i heshtur është aktiv sepse nuk më pëlqen më. Kur te flas une ti do jesh lajm i fundit", shkruan në Tiktok Veliaj, krahas pamjeve të tij nga evente të ndryshme.

Kjo nuk është hera e parë që kryebashkiaku përcjell mesazhe nëpërmjet Tik Tok, ku shpeshherë me anë të trendeve zgjedh të flasë për gjendjen e tij në qeli, apo t'iu përgjigjet hetimeve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion