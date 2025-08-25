Kë po paralajmëron? Veliaj tjetër mesazh nga burgu: Kur të flas unë, ti do jesh lajm i fundit
Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj ndodhet në paraburgim, ka reaguar sërish në rrjetet sociale.
Teksa shkruan se momentalisht është i heshtur, kryebashkiaku paralajmëron se në momentin që do të flasë do të ketë breaking news (lajm i fundit).
"Je kaq i qetë. Modaliteti i heshtur është aktiv sepse nuk më pëlqen më. Kur te flas une ti do jesh lajm i fundit", shkruan në Tiktok Veliaj, krahas pamjeve të tij nga evente të ndryshme.
Kjo nuk është hera e parë që kryebashkiaku përcjell mesazhe nëpërmjet Tik Tok, ku shpeshherë me anë të trendeve zgjedh të flasë për gjendjen e tij në qeli, apo t'iu përgjigjet hetimeve.