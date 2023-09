“Kë po disinformon Rama?”/ Fredi Beleri: Nuk ma ka rrëzuar gjykata kërkesën për t’u betuar

Kryeministri Edi Rama, në një përgjigje për rezolutën e Parlamentit Evropian, tha se nuk ndërhyn në çështjen për kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës, Fredi Belerit dhe se është gjykata ajo që ka refuzuar t’i japë leje për betimin.

Për këtë deklaratë të Ramës ka ardhur një reagim nga Fredi Beleri, i cili pretendon se Rama po disinformon opinionin publik dhe miqtë e Shqipërisë në botë.

Ai pretendon se GJKKO nuk e ka rrëzuar kërkesën e tij për leje të veçantë për të bërë betimin, por ka thënë që kjo leje është kompetencë e Drejtorit të IEV Penale.

Kryebashkiaku i zgjedhur deklaron se Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në dy raste është shprehur jashtë afatit 24-orë të parashikuar në rregullore dhe në rastin e fundit nuk është shprehur fare.

Beleri deklaron se në këtë mënyrë i është kufizuar rëndë e drejta kushtetuese, ndërsa ngre akuzat se pas kësaj qëndron kryeministri Edi Rama.

Deklarata e plotë:

Kush (kë) po disinformon z. Rama?

Sqarim për opinionin publik dhe një kujtesë për kryeministrin Rama.

Nisur nga artikulimet e këtyre ditëve të kryeministrit Rama të bëra publike në media lidhur me cështjen e betimit tim dhe nisur edhe nga postimi i tij i fundit në FB për gjoja përgjigjen e tij “në çdo kohë dhe cdo format” për Partinë Popullore të Europës EPP Group in the European Parliament, ju bëj me dije se:

Nuk ka asnjë vendim gjyqësor që të ketë rrëzuar kërkesën time për leje të veçantë për të bërë betimin. Gjykata ka thënë që kjo leje është kompetencë e Drejtorit të IEV Penale ku ndodhem.

Me vendimin nr. 266 dt 26.06.223 të Gjykatës së Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, lidhur me kërkesën për Autorizim për të më lejuar për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak Himarë dt 27.06.2023, ka arsyetuar se: “Sa më sipër, gjykata rezulton se në rrethanat konkrete nuk është ajo autoriteti kompetent që disponon për dhënien e lejes së kërkuar nga personi nën hetim”.