Kë njihni si kreun e Grupit të PD-së, Bardhin apo Bashën? Çuçi tregon më kë do bashkëpunojë

Kreu i grupit parlamentar të PS-së, Bledi Çuçi, është shprehur se do të jetë ligji që do të përcaktojë kreun e grupit të PD-së. I pyetur se me kë do bashkëpunojë, Çuçi theksoi se nuk e zgjedh Partia Socialiste kreun e grupit të PD dhe se do ulet me kë i takon ligji.



“PD e ka një kryetar të grupit parlamentar dhe një kryetar të partisë, s’mund të jetë 1 person. Na intereson që produkti që do dalë nga parlamenti ti shërbejë shqiptarëve. Në konferencën e kryetarëve unë do ulem me kë i takon ligji.

Mos prisni ta zgjedh unë kryetarin një force politike, do ulem Nuk e zgjedh PS se kush është kreu i grupit parlamentar të PD. E ul Kuvendi atë që duhet, do e shihni shumë shpejt se kë do të njohim, Nuk hyjmë kurrë në betejën e brendshme që kanë ata, për ne interes kanë prioritet që iu thashë në të mirë të Shqipërisë. Ne jemi solid, më pyesi se çfarë ndodh tek grupi parlamentar i PS, Nuk e përcaktojmë ne, nuk kam as dëshirën, as tagrin”, tha Bledi Çuçi.