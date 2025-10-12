LEXO PA REKLAMA!

“Karriera jote e gjatë, si fjalimet e mia”, Rama 'qorton' ministren e Shëndetësisë: Duhet të bësh stërvitje me shqipen

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 12:21
Politikë

“Karriera jote e gjatë, si fjalimet e mia”, Rama

Kryeministri Edi Rama ka ftuar ministren e re të Shëndetësisë, Evis Sala, në podkastin e tij “Flasim”, ku nuk ka kursyer komentet ironike për gjuhën shqipe të ministres.

Në nisje të bisedës, Rama e përshkroi si një profesioniste me karrierë ndërkombëtare prej afro 30 vitesh, duke i thënë: “Karriera jote është shumë e gjatë, si fjalimet e mia”.

“Kur ika nga Shqipëria bëra një doktoratë në Cambridge, sfida ishte se vija nga një sistem që nuk kishte qenë kaq i përparuar në këtë fushë”, tha ajo.

Megjithatë, pasi e lavdëroi, Rama nuk ngurroi të nënvizojë edhe dobësitë e saj: “Duhet të bësh stërvitje me shqipen këtë periudhë”, tha ai me ironi.

Ministrja Sala theksoi se përvoja e saj e bën të gatshme për sfidat në qeveri.

 

