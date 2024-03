Kaosi në Kuvend, “Etika” përjashton me 30 ditë Nokën, e pësojnë edhe Korreshi e Nallbati

Sekretariati i Etikes pasi shqyrtoi kërkesën e Grupit Parlamentar të PS, vendosi përjashtimin e deputetit Flamur Noka me 30 ditë, perjashtimin me 20 ditë të deputetit Bledjon Nallbani dhe përjashtimin me 5 ditë të deputetit Saimir Korreshi.

Ky vendim erdhi pas kërkesës që grupi parlamentar i PS bëri një ditë më parë.

Kërkesa e tyre u bazua në tensionet që deputetët shkaktuan në Kuvend këtë të hënë, ndërsa Noka në një moment u kap duke dhunuar fizikisht gardistin.