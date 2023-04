“Kanë ndryshkur dhëmbët me kërcënime”, Rama: Ofendim për mua të krahasoj veten me zorrën qorre

Kryeministri Edi Rama mëngjesin e kësaj të mërkure ka zhvilluar mbledhjen me kabinetin e qeverisë ku duket se në fokus ka qenë ecuria ekonomike dhe fushata e 14 majit.

Kreu i qeverisë në daljen e tij pas mbledhjes është shprehur se tashmë vendi ynë ka një kthesë të madhe në aspektin e ekonomisë, duke e vënë theksin në rritjen e pagës minimale dhe mesatare, një nismë që ai e ka marrë prillin e këtij viti dhe do të vijojë dhe vitin tjetër.

Rama është shprehur se rritja e pagës për këto 3 dekada e tregon qartë qëndrueshmërinë ekonomike.

“Jemi në një moment të jashtëzakonshëm për nga shumë element dhe pop dalim nga një kthesë e madhe nga plani ekonomin, ju i keni ndjekur raportin e fundit të Bankës Botërore dhe përpos analizës së qëndrueshmërisë së ekonomisë fakti që ne jemi në momentin që kemi nisur rritjen e pagave në këto 3 dekada, flet qartë për qëndrueshmërinë e ekonomisë. Prill më prill ka filluar dhe do të përfundojë kurba që do e çojë pagën mesatare në 900 euro dhe fakti që kemi rritjen e pagës minimale nga ajo e programit elektoral të 2021 të PD të asaj kohe që parashikohej 38 mijë lekë, ne tashmë e kemi 40 mijë lekë dhe në 2025 të shkojë 45 mijë lekë.Gjithashtu pritet që në një kohë deri në fund të mandati 2030 të shkojë në 60 mijë lekë. Historitë e kërcënimeve kanë vite që I dëgjoj, e vetmja gjë që ka sjellë është ndryshkja e dhëmbëve që përdorin dhëmbët për kërcënime.

Është ofendim për mua dhe socialistëve që unë të bëj krahasime midis meje dhe non gratave që janë si zorrë qorre që Shqipëria duhet ta operojë.

Rrogat po rriten sot. Që Shqipëria do të kishte një rrogë 900 euro nuk mendoj që do e imagjinonte kush jo më ta bënte. Në poster është e ardhmja dhe e shkuara. Ka një pjesë e shqiptarëve që zgjedhin ata. Drejtësia vonon por më pak ka shanse t’I vonojë këta njerëz. Ajo që më neveerit më shumë se këta njerëz kanë marrë një pjesë të njerëzve. Më mirë se unë është sikur të bësh krahasime të sportistëve të kohëve të ndryshme. Kush ka punuar më mirë do e tregojë vota.”, ka thënë ai.