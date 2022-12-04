LEXO PA REKLAMA!

Kandidati i PD nuk njeh primaret në Kamëz dhe largohet nga gara

Lajmifundit / 4 Dhjetor 2022, 15:56
Politikë

Kandidati i PD nuk njeh primaret në Kamëz dhe largohet nga gara

Kandidati i Partisë Demokratike për Primaret në bashkinë Kamëz, Shemsi Prençi  edhte terhequr nga gara dhe ka reaguar ditën e sotme në lidhje me procesin.

Sipas tij “socialistët kanë emrin në listën e miratuar nga Kryesia e PD Kamëz, ndërsa demokratëve ju shkruhet me dorë emri”, teksa ka postuar dhe një fotografi se si duket lista e shkruar me dorë.

Prençi shkroi në Facebook se në këto kushte është i detyruar të mos e njohë procesin dhe t’i kërkojë PDSH një proces të dytë, duke i dhënë kohë konsolidimit të infrastrukturës zgjedhore në Primaret e Partisë Demokratike.

“Modeli i votimit ne Primaret e PD Kamez!
Socialistat kanë emrin në listën e miratuar nga Kryesia e PD Kamëz, ndërsa Demokratëve ju shkruhet me dorë emri.

Në këto kushte jam i detyruar të mos e njoh procesin dhe ti kërkoj PDSH një proces të dytë, duke i dhënë kohë konsolidimit të infrastruktures zgjedhore në Primaret e Partisë Demokratike”, shkroi Prençi.

