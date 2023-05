Kandidati i “BF” në Kamëz sfidon Rakip Sulin: Kam pamje filmike që votat janë shënuar nga operatorët, rezultati…

Kandidati i Bashkë Fitojmë për Kamzën, Arjan Hoxha akuzoi sot para KQZ se rezultati i 14 majit ishte i manipuluar dhe i programuar në votimin elektronik në Kamëz.

Ajran Hoxha tha se do të kërkojë nga KAS që të ngrihet një grup ekspertësh të pavarur për të verifikuar pretendimet se rezultati ishte i paracaktuar, pasi sipas tij shumë qytetarë të Kamëz e kanë të dëshmuar këtë. Ai tha se ka marrë ankesa se në fletën e votimit, kur qytetarët tentonin të votonin emrin e Arjan Hoxhës, i shfaqej Rakip Suli dhe për këtë tha se ka prova.

“Ka një rezultat të paracaktuar me anë të leximit elektronik. Në KAS dhe KZAZ do të kërkojmë të ngrihet një grup ekspertësh të pavarur dhe të huaj. Forumi Rinor dhe unë në mbështetje të tyre po ngremë zërin, Kjo nuk i shërben vetëm Kamzës por edhe Shqipërisë. Në Kamëz ka prova më të ndryshme. Nuk ka ndodhur që në të gjitha qendrat e votimit kandidati të dalësh humbës. Rezultati ishte i paracaktuar. Si ka mundësi, çfarë ndodhi në Kamëz që këto vota u përmbysën në krahun e kundërta. Kjo është formulë dhe rezultat i paracaktuar. Në Kamëz e ndjejnë vetën të tradhtuar dhe asnjë prej tyre nuk ndihet I përfaqësuar me vullnetin dhe votën e tyre të lirë. Do të denoncojmë, nuk i heq pikë presionit që ka bërë administratat. Në çdo qendër votimi kishte grupe gjatë qendrave të votimit”-tha Arjan Hoxha.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

I pyetur se cilat janë faktet konkrete, ai tha se zotëron pamje filmike dhe mesazhe, të cilat do t’i depozitojë në SPAK. Po ashtu, kandidati i Berishës e Metës sfidoi kryebashkiakun e ri-zgjedhur Rakip Sulin që të rikryhet votimi në 10 qendra me fletë dhe nëse humb, Hoxha do të largohet përfundimisht nga politika.

“Kemi disa pamje filmike, shkëmbime në komunikim mes individëve të pavarur nga ana jonë. Votova Hoxhën e më doli Suli, Kishte disa që thoshin nuk votova se s’më punoi. Ata bënin dorëzim të kontrolluar me patronazhistë. Shumë vota janë klikuar nga operatorët dhe jo nga votuesit. Shoqërimin e kanë bërë ata që ishin jashtë. Dhe unë jam lejuar vetëm ti përshëndes e të qëndroj nga larg. Aktivistë dhe patronazhistë nuk e zgjedh votën për qytetarin. E them me përgjegjësi të plotë që do i dorëzoj në KQZ, un mbaj përgjegjësi publike dhe politike për këtë. Do të kërkojmë ballafaqim në kërkesat tona. Kemi dashur të jemi konkret prandaj jemi votuar. Do të kërkojmë ballafaqimin e fletës fizike me pajisjen. Do të kërkojmë listat dhe sa prej tyre janë shoqëruar në qendrën e votimit. Shkelje e hapur e kodit zgjedhor. Janë aq të hapura shkeljet. Në kamëz e them me përgjegjshme, PD do kishte vota më tepër. Unë e sfidoj Rakip Sulin të vendosin në 10 qendra fletë fizike dhe nëse fiton ai, un i shtrëngoj dorën dhe tërhiqem nga gara ime politike. Kjo është në dëm të gjithë votuesve shqiptarë, ky është krim zgjedhor. Kamza është e vjedhur sot për këtë mbaj përgjegjësi ju sfidoj edhe ju të shkoni në Kamëz. Ishte rezultat i paracaktuar. E vetmja mënyrë të merrej Kamza ishte votim elektronik, makineri e krimit zgjedhor. Unë bëj thirrje të vendosen sekuestro”- bëri thirrje Hoxha.

Rezultati në Kamëz ishte befasues ndaj kandatit të PS-Rakip Sulit në një bastion të djathë siç ishte Kamza. Në rezultatin e votimeve elektronike, Suli u shpall fitues me 27926 vota, ndërsa Hoxha arriti të merrte 16341 vota.