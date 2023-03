Kandidatë në 61 bashki, Alibeaj mbledh krerët e degëve të PD

Ne diten e dyte te takimeve, kryetari i komanduar i partise demokratike Enkelejd Alibaj ka mbledhur kreret e degeve nga te gjitha bashkite e vendit.

Pasdite, Alibeaj do te kete nje takim te dyte vetem me drejtuesit e degeve te PD-se se Tiranes.

Takimet me strukturat e partise vijne nje dite pasi kryetari i komanduar i PD-se zyrtare zhvilloi bisedime me mbeshtetesit e tij, deputete dhe anetare te kryesise.

Edhe ne takimet e sotme diskutohet per garen e 14 majit dhe perfaqesimin ne zgjedhje.

Dje Alibeaj deklaroi se PD-ja do te kete kandidatet e saj per kryebashkiake dhe keshilla bashkiake ne te 61 bashkite.

Ne takime eshte propozuar edhe kandidimi vetem me keshilltare bashkiake. Ndersa sot po diskutohet per emrat qe vijne si propozime nga baza e partise.

Deri me tani, partia demokratike me ne krye te komanduarin Enkelejd Alibeaj ka prezantuar kandidatet e saj per 16 bashki.