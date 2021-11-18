Kampi i refugjatëve, Xhaçka: I njëjti lajm i rremë në faqen e parë të një gazete të respektuar
Mediat britanike po raportojnë sërish për mundësinë e hapjes së një kampi për refugjatë të kthyer nga Britania e Madhe, në Shqipëri dhe kjo ka sjellë edhe reagimin e ministres për Punët e Jashtme Olta Xhaçka.
Në një postim në Twitter, ministrja ka publikuar faqen e parë të gazetës “The Times” dhe shpreh zhgënjimin e saj për mediat britanike. Sipas saj, bëhet fjalë për të njëjtin lajm të rremë që është raportuar edhe më parë.
“I njëjti lajm i rremë në faqen e parë të një gazete të respektuar siç është The Times. Dhe meqë ra fjalë unë jam grua dhe jo burrë, që gjithnjë e kam admiruar cilësinë e mediave britanike. Sa e trishtë.”