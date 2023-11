Kampet për emigrantët/ Rama: Italisë “po i japim një dorë”

Shqipëria ka refuzuar kërkesën e vendeve të tjera të BE, përveç Italisë, për të sjellë në Shqipëri emigrantët. Këtë e ka konfirmuar vetë shefi i qeverisë shqiptare, Edi Rama gjatë një interviste për “La REPUBBLICA”.

Teksa refuzoi të jepte emrat e shteteve të cilat kanë shfaqur të njëjtën kërkesë për pranimin e emigrantëve, Rama tha se përmes kësaj marrëveshjeje “po i japim një dorë” Italisë.

“Pikë së pari dua të nënvizoj që kemi marrë kërkesa të ngjashme dhe nga vende të tjera europiane në këto vite, dhe kemi thënë gjithmonë jo. Nuk i them emrat se nuk është korrekte…”- tha Rama.

Po ashtu Rama është shprehur se në Shqipëri do të ndërtohet vetëm një qendër pritjeje për emigrantët dhe jo dy sikundër është lakuar shpesh në media apo në rrjetet sociale.

“Është 1 qendër, jo 2 siç thonë mediat. Është një terminal special për verifikimin e parë pranë Portit të Shëngjinit, dhe pastaj do çohen në qendrën e emigrantëve në Gjadër e cila ka vetëm 3 mijë vende”, tha Rama.

I pyetur nëse ka ndonjë interes të fshehtë për këtë marrëveshje, Rama e mohoi kategorikisht duke thënë se kjo nuk është aspak e vërtetë dhe se nuk ekziston asnjë detaj i tillë pasi edhe Italia i ka ndihmuar shqiptarët në kohë të vështira pa asnjë interes.



Më herët dje edhe kryetari i bashkisë së Lezhës, socialisti Pjerin Ndreu pohoi se do të jetë vetëm një qendër për emigrantët në Gjadër dhe se ata nuk do të kenë asnjë ndikim në komunitetin lezhjan. Sipas tij emigrantët do të qëndrojnë në kamp vetëm për 28 ditë dhe nuk do të vijnë më shumë se 3 mijë persona në muaj.