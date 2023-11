“Kam dëshirë të shkoj”/ Sali Berisha tregon arsyen pse nuk paraqitet në gjykatë

Ish-kreyministri Sali Berisha thotë se nuk është se nuk ka dëshirë për tu paraqitur para organeve të drejtësisë, por fakti që nuk paraqitet ka arsye.

Në Elbasan, në takim me simpatizantë, Berisha tha se ka dëshirë të shkojë dhe se aty do t’ua bëjë gjyqin, nga Prokuroria.

Ai tha se nuk shkon pasi nuk pranon vendimet e mercenarëve.

“Mbështetja juaj është fakt që jam sot para jush. Momenti i dytë kur u bashkua Grupi Parlametnar, kur u pa se u bënë 43 burra dhe gra, ai kaloi në ekstrem, Parlamentin e asgjesoi në kundërshtim me ligje e rregulla e kaloi anline.

Nxori nja Dacibao kundër meje e dhëndrit tim pse ai ka marrë tokën e trashëguar nga gjyshja e tij. Tani i heq kryetarit të PD-së të drejtën me dalë jashtë. Kjo është marrje e pushtetit të Parlamentit nëpërmjet mercenarëve për llogari të Edi Ramës. Sali Berisha do të shkojë sa herë të thirret në çdo hetuesi të botës.

Jo se nuk kam dëshirë të shkoj, aty do t’ua bëj gjyqin nga Prokuroria. Unë nuk pranoj vendimin se tre mercenarë të urdhëruar nga Edi Rama i marrin Parlamentit pushtetin. Kur unë e dërgova pikën për heqjen e imunitetit Edi Rama e refuzoi. Tani unë I them hajde ta heqim këtë pikë, por pushtet me mercenarë nga Parlamenti nuk mudn të marrësh kurrë.”,tha Berisha.