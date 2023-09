“Ka pasur edhe rusë mes agresorëve”, Ngjela: Lajçak, Borrel dhe Escobar të thyejnë qafën

Avokati Spartak Ngjela ka komentuar sulmin kriminal që ndodhi ndaj policisë së Kosovës. Sipas tij, mes grupit kriminal ka pasur edhe rusë, të cilët kanë mundur të largohen. Avokati tha se nuk është çudi që të gjenden dhe persona të tjerë të vdekur.

“Versionet zyrtare kanë dalë të gjitha. Ata kanë qenë të përgatitur, ata që u sulmuan. Kishte edhe rus mes tyre, kishin kohë që përgatiteshin. Ata ishin forca paraushtarake nuk ishte ushtrise kishte frike Serbia të thoshte që po sulmon Serbia. Ata bënë një test, donin të provokonin perëndimin dhe amerikan. Ishin tre persona, Lajçak, Borrell dhe zëvendës sekretari i shtetit. Që të tre kanë për të thyer qafën. E vetmja gjë që doli sot ishte forca e madhe e ushtrisë së Kosovës që ishte e përgatitur, nëjsoj është policia me ushtrie. Ata ishin trupa shumë të rregullt, shumë të përgatitur, ishte ushtria e Kosovës që u tregua e jashtëzakonshme, mund të jenë vrarë rreth 50-60 do të gjenden nëpër ferra të vdekur do të dalë numri. Ushtria e Kosovës ishte profesional, goditën në shenjë, kjo i trembi dhe ikën. Ata kanë një marrëveshje me KFOR-in që në momentin që jemi në tërheqje të ikin. Lajçak, Borrel dhe Escobar ishin në krah të Serbisë, dy të parët më të hapur i treti më i fshehur, Kjo i ka dhënë kurajo atyre. Bashkëpunimi amerikan i ka dhënë gjëra false. Unë po flas për sjelljen e atyre të treve, është individuale. Ata kanë menduar siç duket shërbimi amerikan i ka thënë që këta janë me një luftë i merrni fare, por kur panë që ishin shumë të përgatitur u larguan. Nuk i goditi KFOR sepse kanë një marrëveshje, që në rast se tërhiqen forcat serbe nuk do të ketë ndërhyrje”, tha Ngjela.