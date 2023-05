“Ka kryer gjenocid”, Berisha: Rama të shkojë në Beograd që të lajë mëkatet për shqiptarët

Ish-kryeministri Sali Berisha ka zhvilluar takim elektoral me kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë,” për Bashkinë Has, Miftar Dauti.

Gjatë fjalës së tij, Berisha iu drejtua kryeministrit Edi Rama, duke thënë se ‘ka shpallur vëlla liderin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç dhe kundërshtar kryeministrin e Kosovës, Albimn Kurti’.

“Gusht dhe pushteti merr fund. 14 maji hap dyert për përmbysjen e tij si figura më e keqe e historisë sonë kombëtare pas Enver Hoxhës dhe armiku më i egër i veriut. Si njeriu që ndjehet shumë më krenar me armikun e egër të shqiptarëve. të cilin e denoncoi dhe The Nju Jork Times, Vuçiç. Thoshte se kishte vëlla ndërsa Albin Kurtin e ka kundërshtarë. Hasi, Kukësi nuk do ia falë kurrë këtë.

Atë që Rama e shpalli kushëri, historia e ka shpallur barbar. Do i themi këtij vasali ‘mos luaj, mos guxo të luash me çështjen e Kosovës. Larg duart. Shko në Serbi, larg duart’. Se bëjnë ti vetën një me Beogradin atje do shkosh që të lash mëkatet për shqiptarët. Rama është treguar një armik i kombit shqiptar, me politikat që ka ndjekur gjatë këtyre 8 viteve, me masa shtrënguese, arrestime masive për ujin dhe energjinë elektrike, shkatërrimin e bizneseve, ka detyruar mbi 1 mln shqiptarë të largohen. ka kryer gjenocid. Koha për që ka kohë që ka përfunduar. më 14 maj Hasi të votojë ndryshimin”, u shpreh Berisha.