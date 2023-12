Jozefina Topalli reagon pas masës ndaj Berishës: Ekzekutimi më brutal i opozitës

Ish-kryetarja e Parlamentit, Jozefina Topalli, e konsideron ekzekutim brutal të opozitës vendimin e sotëm të GJKKO-së për masën ndaj Sali Berishës.

Reagimi i plotë:

Vendimi i sotëm për arrestimin e Kryetarit të opozitës , (sepse ky i fundit ka zbatuar programin e tij elektoral) është ekzekutimi me brutal i opozitës , ( qe sjell ne memorie ekzekutimin e grupit te deputeteve nga Enver Hoxha ne “46); Eshte mesazhi i tronditjes se besimit, se ne vendin tone do kete me pluralizem real apo shtet te se drejtës.

Vendimi i sotem i gjykateses te larguar nga sistemi i drejtësisë per korrupsion nga ish Presidenti Berisha , eshte ironia me e pabesueshme e gjithë këtij procesi te turpshëm, të pastër politik.

Tashme eshte e qarte per cdo njeri me nivel mesatar, se gjykatesit jane kthyer ne noter te hetuesve politik!

Vendimi i sotem per nje dosje, qe nuk ka ceshtje, nuk ka prova, nuk ka fakte , qe eshte ngritur mbi shkelje te renda kushtetuese e ligjore, qe eshte iniciuar nga qeveria, e mbi te gjitha per fajin se ish Kryeministri ka votu per nje ligj, qe ishte ne programin e tij elektoral eshte nje kuje per shtetin!

Vendimi i sotem larteson edhe me shume kryetarin e opozites z. Sali Berisha i cili si askush tjeter ka mbrojtur pluralizmin e Kushtetuten sic i takon liderit ,qe themeloi bashke me bashkepunetoret e tij te kohes,partine e pare opozitare kunder nje prej dijtaturave me brutale qe ka njoh historia jone.

Sali Berisha eshte politikani me i votuar ne 3 dekada!

Vendimi i sotem politik per arrestimin e ish Presidentit, ish Kryeministrit, Kryetarit te opozites vetem ka ngjitur ne piedestal Sali Berishen duke e kthyer ne nje titan; …por na zvoglon te gjithe ne te tjereve, na zvogelon e na turperon si shoqeri.

Inkuizicioni kunder tij eshte i pabesueshem.

Me vendim gjykate nuk e njohen si Kryetar i Partise Demokratike edhe pse ishte votuar nga nje stermaxhorance e demokrateve. Kjo nuk ndodh as ne regjimet autoritare.

Me vendim te turpshem e politik te gjykates i vodhen emrin e vulen e Partise Demojratike.