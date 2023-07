Jozefina Topalli godet kreun e PD: Pa ikur Basha nuk largohet Rama

Jozefina Topalli ka kritikuar ashper Lulzim Bashen here pas here, por pas perjashtimit te Sali Berishes nga PD, ajo eshte bere serish aktive.

Ne nje shenim te gjate ne faqen e saj zyrtare, Topalli thote se pa u larguar Basha nga PD, Edi Rama nuk largohet nga qeveria.

Reagimi i Topallit:

Pa ik Basha nuk ik Rama!

Paska shkruar lb,se une kam ndyshuar qendrim ne lidhje me djegien e mandateve, duke nxjerr nga konteksti dhe nga zhvillimet e kohes nje fjali te shkeputur nga nje interviste shume e gjate qe thote krejt te kunderten.Ky eshte mashtrim, dmth e vetmja gje qe lb ben dhe e konsideron si pune.

Meqe mashtron po i pergjigjem me prononcimin tim te botuar ne shume media ne vitin 2019.

Me kete rast dua te falenderoj cdo demokrat qe me ka shkruar ne media sociale, me WhatsApp, me messanger duke me kerkuar ndjese per kritikat qe kane patur ndaj meje me pare.

Une ndihem mire qe eshte vertetuar cdo fjale e qendrim qe kam mbajtur ndaj njeriut qe ka marre peng PD per interesat e tij personale.

Nje qeveri mund te rrezohet me sjellje ekstremiste, ( kete e di cdokush), por kjo nuk ka lidhje me demokracine dhe demokratet.

Nje demokrat nuk djeg as shkolla as mandate.

Nje autokrat djeg mandate edhe per kolltukun e tij, edhe si gjobevenie, edhe per te destabilizuar vendin, edhe per te mbyllur dosje te parave te padeklaruara.…

Tani po perseris dhe nje here. Vendimi per djegien e mandateve eshte marre kur sapo grupi i PD ishte kthyer ne Kuvend pas nje bojkoti disa mujor pa arritur asgje. Ai moment koincidon me hapjen e dosjes ne prokurori kundra LB qe akuzohej per lobingun rus.

Kjo eshte e verteta.

Kam perseritur vazhdimisht se Edi Rama do ishte rrezuar qe ne 2017, po te mos ishte shitur opozita per 16 milion euro te pallatit te Vlores te LB. Konkretisht Lb i dhuroi mandatin e tyre per parate e veta.

Kjo eshte e verteta.

Kam perseritur se bojkoti bojkoti i zgjedhjeve ishte vendimi me i zi.

Kjo eshte e verteta.

Kam perseritur vazhdimisht se dhurimi i bashkive te djathta tek Edi Rama i ka dhuruar njekohesisht atij mandatin e trete.

Kjo eshte e verteta.

Pa larguar Lulzim Bashen nuk ik Edi Rama.

Kjo eshte e verteta.

Kam thene se keta jane vendime te lb dhe te askuj tjeter.

Pak me besonin. Por kjo eshte e verteta.

Kam nisur levizjen me tezen se ata jane te gjithe bashke. Dhe kjo eshte e verteta.

Njeriu qe qesh me varferine e mjerimin e qytetareve te vendit te tij eshte per refuzuar e per t’u percmuar. Edhe diten qe dekretohet qeveria e trete e Rames, lb gjen per te me sulmuar mua dhe jo Ramen.

Basha IK!

Ps.. tani vazhdo me komentet e shpifjet qe organizon nga zyrat e kunatit.

Forca!