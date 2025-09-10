LEXO PA REKLAMA!

Jep dorëheqjen kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha

Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 21:24
Politikë

Jep dorëheqjen kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha

Kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha ka dhënë dorëheqjen nga detyra.

Lajmi bëhet i ditur nga burime prane bashkisë së Vlorës, që kanë konfirmuar se kryebashkiaku është dorëhequr mbrëmjen e sotme.

Dorëheqja e Dredhës pritet të zyrtarizohet ditën e nesërme.

Kater ore para shperndarjes se lajmit per doreheqjen e tij, Dredha apo stafi kishin ndare ne faqen e tij zyrtare nje falenderim per bizneset e Vlores qe po bashkepunonin me aksionin per lirimin e hapesirave publike te zena nga shtesat dhe ndertimet pa leje. 

