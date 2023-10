"Jeni bërë qeshakrak", plas debati i ashpër në studio, Gogu 'shpërthen' ndaj Boçit: Ç'na kënaqët

Deputeti i Partisë Socialiste, Toni Gogu u përplas me ish-deputetin demokrat Luçiano Boçi në një studio televizive për zhvillimin e seancës së sotme të Kuvendit.

Gogu tha se opozita vijon të dhunojë mazhorancën rregullisht, ndërsa Boçi ironizoi duke pyetur nëse dhe kryeministri Rama është kaq i ndjeshëm sa deputetët.

“Nëse nuk e kuptoni dhunën sepse jeni familjarizuar shumë me të, nuk është problemi im, por të ndërpresësh dikë i cili sapo të ka dëgjuar me vëmendje dhe të ka lejuar që ta shprehësh mendimin tënd dhe është i gatshëm që atë opinionin që ti thua t’i përplasi me një opinion ndryshe, do të thotë që nuk kupton dhunën. Dhuna është problemi! Fillon me ndërprerjen e mendimit dhe pastaj shkon deri në ndërprerjen e seancës parlamentare,” – u shpreh Gogu.

“Dhuna është te dritat, i fiken dritat në Kuvend deputetit, e kupton ku jeni ju apo jo. Jeni bërë qesharak! Tani bëni dhe predikime ju për vlera, për parime. O ç’na kënaqët, lum kush ju dëgjon,” – ia ktheu Boçi.