“Jemi betuar!”, qytetari në protestë: Nuk largohemi nga këtu pa ikur Rama. Do e përzëmë!

Një tjetër mesazh vjen nga një qytetar, i cili merr pjesë në protestën e sotme.



Në një prononcim ai tha se nuk ikën nga protesta pa ikur kryeministri Rama nga pushteti, ndërsa shtoi se do i japin fund regjimit të tij.

“Kjo qeveri ka diskretituar. Çmimet janë atje ku nuk duhet. Pisllëqet e tjera na kanë diskretituar.

Ose do largohet, ose do largohemi ne. Rrugë tjetër nuk ka. Unë nuk largohem. Këta e kanë çuar deri në derexhe të fundit këtë vend.

Nuk kemi qenë kaq keq sa tani. edhe nesër me na thirr, dhe pasnesër, këtu na keni. Nuk largohemi po nuk ikën këta. Jemi betuar një herë e mirë.

Për shtëpi dhe kombin. Ai do ikë, do e përzëmë. Dhe me gjithçka tjetër do e përzëmë”, tha ai.