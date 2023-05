“Janë bërë gati të blejnë votat”, Luçiano Boçi denoncon: I kemi me emra, do t’i çojmë në SPAK!

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për bashkinë Elbasan, Luçiano Boçi thotë se drejtorë të bashkisë dhe administratës qendrore po përgatisin skema për blerjen e votës. Boçi u shpreh se i kanë të gjithë me emra dhe mbiemra dhe do t’i çojnë në SPAK.

Sipas Boçit, janë drejtorë të bashkisë dhe të administratës qendrore që po bëhen gati të përcaktojnë target grupin vulnerabël.

“Mbrojtja e votës është proces, që në momentin që ke filluar fushatën e mbron. Nuk do ushtri që ta mbrosh votën, dhe më pas konkretizohet me procese më të imëta. Është edhe në momentin që mazhoranca shpërndan formularin dhe u kërkon mësuesve të deklarojnë votën. Duke i bërë thirrje, duke denoncuar për krime zgjedhore, është material që s’duhet të dalë, numra kartash identiteti, janë të dhëna konfidenciale. Do t’i dërgoj në SPAK me emra dhe mbiemra, janë bërë gati të blejnë votat. Krimi zgjedhor është baza për të gjitha krimet e tjera.

Le të bëhet Elbasani shembulli për dënimin e krimit politik. Është një luftë për parimet dhe vlerat e demokracisë. Duan ta rrëmbejnë votën me të gjitha format, blerja është një mënyrë, do ta çojmë në SPAK, nuk do ta lejojmë. Janë drejtorë të bashkisë dhe të administratës qendrore që po bëhen gati të përcaktojnë target grupin vulnerabël”, tha Boçi në Euronews Albania.