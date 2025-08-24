“Jam kërcënuar me jetë”/ Berisha ndan një video të vjetër të Fatos Nanos
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha për mes një postimi në “Facebook” ka ndarë një video të vjetër të ish-kryeministrit Fatos Nano. Në intervistë, Nano shprehej se kishte marrë kërcënime të shumta për jetën.
Sipas tij persona të shumtë me precedentë penale ishin pjesë e stafit elektoral të Edi Ramës. Në videon e publikuar shkruhet: “Shoku Fatos Nano e paska ditur qyshkur”. Berisha shkruan se lidhjet e krimit janë lidhje shpirtërore të kryeministri Edi Rama të cilin e quan Ramaduro.
“Lidhjet e krimit, janë lidhje shpirtërore për Ramaduron!”, shkruan Berisha.
Link i videos:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1545138346967262&id=100044133352457