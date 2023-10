Ishte planifikuar të mbahej në 4 nëntor/ Partia Socialiste shtyn Kongresin

Kongresi i Partisë Socialiste, i cili ishte planifikuar të mbahej më 4 nëntor është shtyrë për në dhjetor.

Lajmi është mësuar në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar që është drejtuar nga vetë kryeministri Edi Rama.

Kreu i qeverisë ka bërë me dije se fokusi në këtë kohë do të jetë për projektbuxhetin e vitit të ardhshëm. Sa i përket opozitës, ai u shpreh se reagimi lidhur me aksionin e tyre do të jetë në varësi të qëndrimeve.