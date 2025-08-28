Ish-ministri shqiptar në universitetin më prestigjioz në botë, Ditmir Bushati do të japë leksione në Harvard
Politikani socialist Ditmir Bushati do të jetë pjesë e Universitetit të Harvardit në këtë vit të ri akademik, përcjell newsbomb.al. Ai do të angazhohet në projekte kërkimore dhe në një cikël leksionesh me studentë, pedagogë dhe studiues të këtij institucioni arsimor.
Harvardi një nga universitetet më prestigjioze në botë dhe ish-ministri dhe shefi i diplomacisë shqiptare për disa vite nën drejtimin e vendit nga Partia Socialiste, do të jetë lektor për rolin e marrëdhënieve SHBA-BE në konsolidimin e paqes dhe prosperitetit në Europën Juglindore.
"Është nder dhe kënaqësi për mua, që kësaj radhe t’i bashkohem Qendrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare të Universitetit të Harvardit për këtë vit akademik", shkruan Bushati, duke shtuar se ka qenë dy herë në këtë universitet, ku ka mbajtur një fjalë me studentët për sfidat me të cilat ndeshet Europa Juglindore, dhe më herët si pjesëmarrës i një programi ekzekutiv për negociatat.
Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare, e themeluar në 1958 nga Henry Kissinger dhe Robert Boëie, është institucioni më i madh i kërkimit në Universitetin e Harvardit lidhur me marrëdhëniet ndërkombëtare.
Ajo është pikë takimi e akademikëve dhe njerëzve të praktikës nga e gjithë bota, duke pasqyruar në këtë mënyrë një angazhim të hershëm për të lidhur në jetë studimet me praktikën.
"Kësisoj, e konsideroj një eksperiencë të vyer pasi jo vetëm do të kem mundësi të kontribuoj bazuar në përvojën time, por edhe të mësoj nga të tjerët", vijon Ditmir Bushati, teksa thekson se Universiteti i Harvardit në Amerikë është fuqia e mendimit dhe zemra e ideve novatore.
"Rendi ndërkombëtar i bazuar në rregulla ka pësuar goditje të fortë si pasojë e agresionit rus në Ukrainë dhe konfliktit të ripërtërirë në Lindjen e Mesme. Për rajonin tonë, pasojat janë të qarta, duke pasur parasysh afërsinë gjeografike dhe çështjet e pazgjidhura të shtetësisë.
Mirëpo momenti aktual është tejet sfidues pasi ekspozon një hendek: nevoja për bashkërendim SHBA-BE në rajonin tonë vijon të jetë e madhe, ndërkohë që hapësira për bashkëpunim mes tyre duket se po ngushtohet.
Ndaj është e rëndësishme të shqyrtohen politikat, instrumentet dhe modelet e bashkëpunimit SHBA-BE në Europën Juglindore, në funksion të një agjende transformuese dhe konsolidimit të projektit europian të rajonit", përmbyll ish-ministri socialist.