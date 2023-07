Ish-ministri Lefter Koka u arrestua nga SPAK, vjen reagimi i parë nga LSI

Nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili ka reaguar pas arrestimit të ish ministrit të Mjedisit Lefter Koka, me urdhër të SPAK. Prokuroria e Posaçme e vuri nën hetim Lefter Kokën pas kallëzimit që depozitoi LSI-ja lidhur me aferën e inceneratorëve.

Në reagimin e tij në rrjetet sociale, Vasili thotë se është shumë vonë për të falënderuar SPAK-un.

“Shume vone,hipokrite dhe pa asnje vlere per te falenderuar Spakun. Denoncimet dhe faktet atje kane qene prej shume kohesh, por mosveprimi ka qene i qellimshem dhe me regji. Shqiptaret nuk duan drejtesi me regji, por drejtesi te vertete dhe ne kohen e duhur!!”, shkruan deputeti i LSI, Petrit Vasili.



REAGIMI I PLOTE I PETRIT VASILIT

Shume vone,hipokrite dhe pa asnje vlere per te falenderuar Spakun.

Denoncimet dhe faktet atje kane qene prej shume kohesh, por mosveprimi ka qene i qellimshem dhe me regji.



Banda e aferes se incineratoreve nuk duhej te prekej para zgjedhjeve sepse ajo do te blinte dhjetera mijera vota te LSI per llogari te Rilindjes ne Durres,Tirane, Elbasan, Fier, Berat etj .

Ne krye te bandes eshte vete Edi Rama dhe Kryetaret e Bashkive e Ministrat ende ne detyre.

Banda e icineratoreve e detyroi edhe Lulzim Bashen qe te mos pranonte asnje anetar nga Lsi ne Komisionin Hetimor parlamentar.

LSI do te zbardhe te plote dhe deri ne fund kete afere para popullit shqiptar.

Shqiptaret nuk duan drejtesi me regji, por drejtesi te vertete dhe ne kohen e duhur!!