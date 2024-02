Ish-ministri komenton qëndrimin e Blinken për opozitën: Dihej se nuk do i takonte

Ish-ministri i Jashtëm, Paskal Milo, thotë se fituesi më i madh i vizitës së sekretarit amerikan të Shtetit është kryeministri Rama. I ftuar në një studio televizive, Milo tha se mbështetja e treguar për Ramën lidhet qartazi me interesat që SHBA ka në Shqipëri.

"Mbështetja ndaj qeverisë dhe kryeministrit ishte e dukshme. Vetë deklarata e Blinken që e quajti Ramën partner të SHBA-ve e dëshmon. Zoti Rama është fituesi më i madh i kësaj vizite sepse mori një mbështetje të madhe. Siç e keni konstatuar edhe ju, rezultat i kësaj vizite ishte kjo që sapo thamë.

Nuk ka rëndësi jam apo jo dakord me ato që tha Blinken për Ramën, por mendoj që qëndrimi i shba në raport me km shqiptar niset nga interesat që kanë shba në Shqipëri. Në Shqipëri për fat të keq nuk ka një alternativë tjetër politike që të rivalizojë kryeministrin shqiptar dhe qeverinë aktuale.

Kjo nuk është thjesht se SHBA nuk gjejne një partner tjetër si alternativë, por përveç këtyre të dy argumenteve është se Shqipëria ndodhet në Ballkanin Perëndimor. SHBA janë të interesuara për një Shqipëri të fortë, që ndan me to një aleancë të padiskutueshme. Rama dhe qeveria e tij ia kanë garantuar SHBA-së një gjë të tillë."

Ndërsa takimet me Blinken me drejtues të institucioneve të drejtësisë, Milo i komentoi kështu:

"Takimi që sot u bë nuk ka të bëjë vetëm me SPAK. U zgjerua rrethi me drejtues të tjerë të institucioneve të drejtësisë. Po të kishte një takim vetëm me zotin Dumani, do të kishte trajtime të njëanshme.", tha Milo

Lidhur me opozitën, Milo tha se mungesa e saj në axhendën e Blinken ishte diçka e paralajmëruar.

"Mendoj se opozita mund të ketë mbetur e pakënaqur. Përgjigja e Blinken për këtë ishte diplomatike, për të shmangur një problem ose marrëdhënie të njohur mes SHBA dhe opozitës në mënyrë të veçantë me PD. Opozita nuk kishte pse të priste. Ndaj komentet dhe interesimi i medias mori një përgjigje të vakët, sepse ai nuk dëshironte të qëndronte gjatë në një çështje që është paralajmëruar prej kohësh që kështu do të ndodhte.", përfundoi Milo.