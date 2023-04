Ish-deputeti paralajmëron Belind Këlliçin: Do të padisim për mashtrimin me diplomën

Ish-deputeti Halit Valteri ka zbuluar nga studio e Euronews Albania se kandidati për bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi, do të paditet në gjykatë në lidhje me diplomën e shkollës së mesme.

Sipas ish-deputetit, Këlliçi nuk disponon diplomën e maturës së shkollës së mesme dhe do të paditet për mashtrim. “Shkollën ose e ke mbaruar, ose s’e ke mbaruar, dëftesën e pjekurisë, ose e zotëron ose nuk e zotëron.

Do kemi diskutim për çështjen e diplomës së Këlliçit se pasi t’i bëjmë atë kallëzimin do të dalë të kërkoj falje si qytetar i Tiranës, jo si kandidat. Patjetër që do kemi kallëzim, se një person që kërkon të marrë votat e qytetarëve të Tiranës, të paktën nuk mund të gënjejë për certifikatën e vetë të shkollimit”, tha Valteri.