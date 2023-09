Ish-deputeti ironizon Bashën, publikon FOTOT e tij duke festuar me xhin

Mbledhja e Kuvendit Kombëtar të PD ditën e shtunë ka sjell reagime të ndryshme nga sfera e politikës dhe opinionit publik në vend.

Ndër këto reagime ka qenë edhe ai i ish-deputeti Myslym Murrizi.

Murrizi ka postuar disa foto të liderit të PD, Lulzim Basha, i cili duket duke festuar me një grup personash, ku sipas tij nuk ka munguar as alkooli.

Në postimin e tij në Facebook, Murrizi shkruan se festa ka ndodhur në 2 Shtator, një ditë pasi Basha mblodhi Kuvendin e partisë së vulës.

Postimi i Plotë i Murrizit:

Pas gjith atij “stresi” 10 vjeçar ne “ opozite” por sidomos pas nje fushate te “ lodheshme” dhe nje fitore ” historike” ne 22 korrik, nje super “suksesi” me date 2 shtator, e do robi nje relaks.

Shyqyr qe u “ ngop” njeher te pakten me 6-7 poste dhe u zhvesh nga bluza e Zelenskit, po ne dreq e gjithe “ lufta” qe po ben per te mbrojtur Ameriken nga Gaz Bardhi.

Kurre nuk do ja kishte “ dale” i vetem ne gjithe kete beteje te pa imagjinuar ,po te mos kishte ne krah filo perendimoret si Çollakun e pdr, Açken dhe Oriolen e shqrcv, dhe disa ithtare te thekur te Anglise, Frances, Gjermanise e sidomos te Italise ,qe e kane furnizuar me emigran si skafiste.

E gjithe beteja 2 vjeçare e Bashes do te kishte deshtuar pa pranine e armikut me te eger kundra Kines, Korese, Kubes e Rusise, dhe atij qe ja ka bere Putinit rrup sup, Alibejes.