"Super aktrim, javës tjetër do parkohesh nga rreshti i dytë”, Mevlani ironizon takimin e Olës me Muratin

Murati dhe Ola kanë zhvilluar takimin e dytë gjatë kësaj jave në natyrë, ku nuk u treguan aq të afruar. Një pjesëtar i tretë ishte në takim, maçoku i Olës i cili duket se e pëlqeu Muratin.

Pas transmetimit të takimit, Mevlani e quajti një aktrim nga ana e vajzës.

Mevlani: Super aktrim me Muratin se nuk mundesh me qenë kjo ndjenjë. Nga java tjetër do parkohet nga rreshti i dytë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ola: E kam thënë që pëlqimi ka nisur që jashtë, ti nuk e ke parë emisionin nga jashtë.

Ola: Unë ashtu jam ashtu e shpreh dashurinë time.

Mevlani: Ti nuk duhet ne pas më pëlqime me djem të tjerë kur për pak e puthe në buzë.

Mevlani: Ti e fute në grackat e tua, i bën disa takime të tjera e rikthehet prap aty.