Resorti i Trump në Sazan, Rama: Ka qenë qëllim i qeverive të mëparshme, por s`ja arritën

Kryeministri Edi Rama ka folur nga selia e PS, në lidhje me projektin e dhëndërrit të Donald Trump për investime në Sazan me qëllim ndërtimin e kompleksit turistik atje.

Deklarata e Ramës:

Transformimi i sazanit në një xevahir të kurorës së turizmit shqiptar është qëllim i kahershëm.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

E kanë pasur edhe qeveritë e mëparshme.

Ka qenë e paimagjinueshme të afroheshin investitorë serioze, sepse vendi ishte damkosur me të gjitha të këqijat.

Sot Shqipëria është bërë e kërkuar nga turistët dhe ivestitorët. Ne jemi të kënaqur, propozimi nuk është ende në procesin ku duhet të kalojë në disa shkallë, ka një aplikim sipas ligjeve në agjencinë e investimeve të huaja.

Do ta shqyrtojmë, dhe nëse projekti përputhet me vizionin tonë dhe domosdoshmërinë e ekuilibrit mes zhvillimit dhe mbrojtjes së natyeës, duke e kthyer natyrën në aset kryesor të atij zhvillimi do ecim përpara.