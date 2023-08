Intervista e Ramës për ‘Kathimerini’, reagon nga burgu Fredi Beleri

Fredi Beleri, ka komentuar intervistën e kryeministrit Edi Rama për gazetën greke ‘Kathimerini’. Në një intervistë për gazetën greke burgu, Beleri thotë se ka dërguar një shkrim të tijin i cili do të publikohet më 3 shtator nga media në fjalë.

Sipas tij, janë 3 arsye se pse Rama ka reaguar me kaq vonesë për arrestimin e tij, e para ka qenë sepse nuk u ftua në darkën e Mitsotakis. E dyta, sipas Belerit, që Rama të tregojë se është lider autocensurues dhe së fundmi sepse kryeministri vijon të gënjejë.

“Intervista e vetëkërkuar e kryeministrit Edi Rama për KATHIMERINI, dalja e katërt publike e tij për rastin tim në 12 ditët e fundit, kur ndërkohë ai mbajti një heshtje peshku për 90 ditë rresht që nga arrestimi im, më çon në tre përfundime kryesore:

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Së pari, filloi të kuptojë, pasi Athina e detyroi të mungonte në foton e madhe të liderëve të Ballkanit Perëndimor, pasojat e veprimeve të tij në procesin e anëtarësimit por edhe pozicionin ndërkombëtar të Shqipërisë në përgjithësi. Asnjëherë nuk është vonë.

Së dyti, vendosi të tregojë pendesë për sulmin publik shpifës dhe abuziv ndaj meje para zgjedhjeve por duke e bërë këtë artificialisht dhe me kujdes për të shkëputur përndjekjen time nga sulmi i tij dhe për të treguar se është lider autocensurues. Shpresoj që në një të ardhme të afërt të gjejë staturën politike për të bërë mea culpa, por ta nënkuptojë dhe ta vërtetojë në praktikë.

Së treti, ai vazhdon të shtrembërojë realitetin dhe të gënjejë. Shpresoj që ai të ketë rënë viktimë e dezinformimit dhe ta kuptojë herët, përpara se pasojat për Shqipërinë, Bashkinë e Himarës dhe mua personalisht të bëhen të pakthyeshme.

Kërkova nga redaksia e KATHIMERINI që të dielën e ardhshme, më 3 shtator, të pranojë një shkrim timin me rastin e intervistës së Edi Ramës. Nesër të rëndësishmet zoti Rama”.- shkroi Beleri.

Kryeministri Edi Rama dha një intervistë për gazetën greke “Kathimerini”, me gazetarin Pavlos Papadopoulos, i cili pak ditë më parë publikoi një artikull kritikues për kryeministrin, në lidhje me çështjen “Beleri”. Rama ripërsëriti sërish se qeveria nuk ka asnjë kompetencë për të nxjerrë, Fredi Belerin, nga burgu. I arrestuar në flagrancë për blerje votash, Rama tha se është kompetencë e gjykatës nëse ai do të lihet i lirë apo jo.