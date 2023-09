Inaugurohet busti i Nënë Terezës në Shkup/ Begaj: Të ruajmë trashëgiminë e vlerave

Presidenti Begaj merr pjesë në inaugurimin e bustit të Nënë Terezës në Ambasadën e Kosovës në Shkup



Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Bajram Begaj, së bashku me Presidenten e Republikës së Kosovës, Sh.S.Znj. Vjosa Osmani Sadriu, si dhe me Presidentin e Maqedonisë së Veriut, Sh.T.Z. Stevo Pendarovski, morën pjesën në inaugurimin e bustit të Nënë Terezës në oborrin e Ambasadës së Kosovës në Shkup.



Në ceremoninë e organizuar me këtë rast, Presidenti Begaj përgëzoi Ambasadën e Kosovës për iniciativën.

“'Kurrë mos u shqetëso për numrat – na mësonte Nënë Tereza, por - ndihmo dikë, duke filluar me ata që ke pranë'. E ku më mirë se mes nesh, e këtu në rajonin tonë, ka vlerë ky mesazh solidariteti dhe bashkëpunimi, sa njerëzor aq edhe institucional” – u shpreh në fjalën e tij Presidenti Begaj.