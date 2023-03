“Imagjinoni sikur ajo të ishte vajza juaj”, Basha poston videon dhe ka një mesazh për Ramën

TIRANË

Kryedemokrati Lulzim Basha ka publikuar një video me përplasjet e kryeministrit Edi Rama me gazetaret, duke iu kërkuar të gjithëve të imagjinojnë se ajo që ndodhet përballë Ramës është vajza e secilit.

“Vota jote në 25 prill, mund të përcaktojë një tjetër model”, është mesazhi i Bashës.



“Imagjinoni një vajzë të vogël që kërkon frymëzim, me shpresën se një ditë do të jetë si modelet që ndjek.

Tani imagjinoni si ndihet kur sheh gratë që sulmohen me arrogancë…

Kur përqeshen…

Kur ofendohen…

Kur diskriminohen…

Vetëm sepse bëjnë punën e tyre!

Imagjinoni sikur ajo të ishte vajza juaj…

Ky është mesazhi për të cilin ka nevojë?

Vajza juaj po dëgjon dhe vota jote në 25 prill, mund të përcaktojë një tjetër model.

Voto për ndryshimin!”