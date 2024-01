Ikin dritat në Parlament, gjatë raportimit te kreut te OSHEE para deputetëve

Energjia Elektrike eshte nderprere diten e sotme ne Komisionin e Ekonomise gjate diskutimit te Drejtorit te OSHEE Ardian Cela me deputetet per huane qe Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike do te mare nga BERZH me qellim garantimin e furnizimit me energji elektrike.

Gjate fjales se Ardian Celes, energjia elektrike eshte nderprere nderkohe qe ne salle ka vazhduar diskutimi me reagime te ndryshme per incidentin e papritur. Pavaresisht ikjes se dritave per minuta me radhe, diskutimi ka vazhduar pasi kamerat dhe mikrofonat kane mbetur ne funksion.