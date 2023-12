“Ik o legen”, “Hap rrugën”, Bardhi përplaset me Xhaçkën, e pengon të hyjë në Kuvend

Ish-ministrja Olta Xhaçka është përplasur me kreun e Grupit Parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi në hyrje të Kuvendit. Xhaçka i është drejtuar Bardhit me fjalët “legen” dhe “burracak” ndërsa ky i fundit është shprehur se ish-ministrja do të japë llogari në SPAK.

Pjesë nga debati:

Gazment Bardhi: Nuk është hyrja hajdutët brenda, të ndershmit jashtë.

Olta Xhaçka: E di unë si e kërkon ti

Gazment Bardhi: Pa hë njëherë? Përgjigjen do ta japësh në SPAK ti shumë shpejt.

Olta Xhaçka: O legen o burracak

Gazment Bardhi: Shumë shpejt do e japshës në SPAK