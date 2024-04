Meta nuk kursen Kryemadhin: Djegia e mandateve na çoi gjysmën e partisë në emigracion

I ashpër ka qenë kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta gjatë fjalës së tij në Konventën Kombëtare të Partisë. Ai akuzoi Kryemadhin se djegia e mandateve ka bërë që gjysma e partisë së ikë në emigracion. Nga Pallati i Kongreseve, Ilir Meta i bëri thirrje të gjithë personave që duan të qëndrojnë me Ilir Metën, të qëndrojnë pa bërë lojëra. Ndëra ata që duan të largohen, i bëri thirrje që t’i japin dorën dhe të vazhdojnë rrugën.

Ilir Meta: Kush qëndron këtu për të bërë lojërat e Don Agaçios e për të bërë lojërat e atij tarrallakut e ka shumë gabim. Ilir Meta ka bërë shkollën e Ramiz Alisë, shkollën e Fatos Nanos, shkollën e Sali Berishës. I ka bërë të gjitha shkollat që i duhen për tu përballur me këtë mafie. Ishin dy kompani izraelite, njëra punonte për Bashën, tjetra për Ramën, të dyja për Ramën.

Punonte vetëm për të asgjësuar LSI-në. Nepotizmi është shkaku pse jemi këtu. Për shkak të djegies së mandateve gjysma e partisë është në emigacion, ky është qëllimi i Rilindjes. Por ne do t’i sjellim me 5 prioritetet tona, me 4 milionë shqiptarë plus. Mbi të gjitha me organizimin, që sot fillon nga e para. Do bëjmë bilancin e ditës së sotme dhe do ta fillojmë nga vetja. Faktor kombëtar për fitoren mbetet organizmi, thoshte Stalini.

Meta tha se jetojmë në një kohë të trazuar, por po synohet asgjësimi i popullsisë.

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka thumbuar kreun e PD-së, Lulzim Basha nga Konventa e PL-së.

Teksa përmendi disa nga kryebashkiakët e koalicionit “Bashkë Fitojmë” që fituan zgjedhjet vendore të 14 Majit 2023, Ilir Meta deklaroi se “nuk fitohet as duke fjetur gjumë dhe as duke numëruar e shumëzuar 7*7=42”.

Ilir Meta: Kisha një lutje për Konventën, të çohemi në këmbë për atë vajzën nga Fushë Arrëzit dhe delegatët e Fushë Arrëzit që fituan kundër mafies.

Edhe i përshëndes, i puth, edhe Rrokun kryetarin e Pukës, edhe Hilën të Fushë Arrëzit, edhe Bert Malajn e Memaliajt, nuk fitohet as duke fjetur gjumë dhe as duke numëruar e shumëzuar 7*7=42

Kryetari i PL-së, Ilir Meta ka sfiduar Monika Kryemadhin për të shkuar së bashku në votim, nëse ajo dëshiron që të qëndrojë në Kryesinë e kësaj force politike.

Ilir Meta u shpreh se Konventa nuk është kundër Monika Kryemadhit por për të luftuar nepotizmin.

“Nëse do që të qëndrojë në Kryesi le të votohemi të dy dhe unë respektoj çdo vendim të forumit të partisë”, u shpreh Meta.

Ilir Meta: Kush e ka gënjyer Monikën? Si largohet Monika? Është deputete dhe mund ë zgjidhet sa herë të dëshirojë, ka mbi 20 mijë vota, dyfishin e Luciano Boçit.

Do t’i japim fund nepotizmit sepse nepotizimi e solli PL në atë situatë që dëmtoi pluralizmin dhe ndihmoi mafien për fat të keq që të kapë të gjitha pushtetet. Kjo nuk është Konventë kundër Monikës, por për 5 prioritetet për 4 mln shqiptarë plus.

Ka punë për të tërë, po s‘ka profesionistë tha ai, ai torollaku, i mori vulën doktorit ai. Do që t’ia marrë edhe partisë së lirisë ai.

Monika Kryemadhi është më e mbrojtura nga neni ndaj nepozitimit sepse duke qenë osh kryetare e Partisë, duke qenë deputete sot, por edhe nesër kjo varet nga kontributi i saj, ajo është anëtare e Komitetit Drejtues Kombëtar, në Kryesi jemi të dy të barabartë. Nëse do që të qëndrojë në Kryesi le të votohemi të dy dhe unë respektoj çdo vendim të forumit të partisë.

Kryetari i PL-së, Ilir Meta ka vlerësuar një anëtare të partisë së tij, Eriseldën, duke thënë se punon më shumë se 20 burra.

“Sikur të gjithë të punojë si kjo grua, që punon sa 20 burra, që presin të marrin poste sikur do të bien nga qielli. Do të mundim dhe partinë e Kinës.”, tha ai.

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka mbërritur në Pallatin e Kongreseve ku do të zhvillohet Konventa e PL-së që nis në orën 10:00. Ilir Meta është takuar me përfaqësues dhe simpatizantë të kësaj force politike.

Ai do të garojë me ish-drejtorin e Policisë së Kamzës, Faik Basha për postin e Presidentit.

Postimi i plotë i Tedi Blushit:

Të dashur anëtarë dhe simpatizantë të Partisë të Lirisë,

Të dashur delegatë të Konventës Kombëtare,

që do të shpërtheni sot energjitë nuklearë të Partisë së Lirisë, në ora 10:00, në Pallatin e Kongreseve, ku do të marrim vendime historike për vënien në jetë të 5 prioriteteve tona kryesore për 4 milion shqiptarë plus.

Për shkak, të interesimit të jashtëzakonshëm të mediave, po ndajmë me të gjithë ju RENDIN E DITËS të kësaj Konvente historike:

RENDI I DITËS

Ora: 10:00 – Mbërritja e delegatëve dhe të ftuarve

Fillimi i punimeve të Konventës.

Konventa hapet nga z.Edmond Haxhinasto, Kryetar i Komitetit Drejtues Kombëtar.

Verifikimi i pjesëmarrjes fizike dhe online, si dhe verifikimi i mandateve të delegatëve. (Kryetari i KDK, z.Edmond Haxhinasto)

Paraqitja për miratim e Kryesisë së Konventës, sipas propozimit të Kryesisë së PL, të datës 24 prill 2024.

Ftohet Kryesia të zerë vëndet.

Nderimi i Himnit Kombëtar.

Propozohet Sekretaria dhe Komisioni Zgjedhor i Konventës miratuar me Vendim të Kryesisë, datë 26.04.2024

Lexohet dhe miratohet me votim të hapur Rendi i Ditës.

Himni i Mentor Xhemalit “Për ty Atdhe” (Ftohet në skenë Maksim Xhemali me një fjalë përshëndetëse dhe më pas ftohen të këndojnë të gjithë delegatët dhe të ftuarit)

???????? 1. Paraqitja e dokumentit të 5 prioriteteve kryesore të Partisë së Lirisë dhe Ndryshimeve Statutore. (Edmond Haxhinasto, Kryetar i Grupeve të Punës)

???????? 2. Fjala e Kryetarit të Partisë së Lirisë, z.Ilir Metaj

???????? 3. Përshëndetjet (online dhe në sallë) të Konventës së Partisë së Lirisë nga personalitete publike vendase dhe të huaja, si dhe përfaqësues të partive mike.

Edita Tahiri (Ish Zv/Kryeministre e Kosovës)

Stipe Mesiç (Ish-President i Kroacisë – online)

Steven Bonnar (Deputet Skocez në Parlamentin Britanik – online)

Salvatore Lamirata (Ish-Kryetar i Bashkisë Arbëreshe të Shën Mitrit, Kalabri – online)

Egla Marashi (Themeluese e LRI-së, ish-drejtuese e PL në Lezhë, Michigan, USA – online)

???????? 4. Diskutime mbi Dokumentat e 5 prioriteteve të Programit dhe të Statutit.

Prof. Petraq Milo, Sekretar për Ekonominë dhe Financat.

Prof. Edmond Panariti, Sekretar për Bujqësinë dhe Ushqimin

Znj. Erisa Xhixho, NënKryetare dhe deputete e Partisë së Lirisë

Znj. Silva Caka, Sekretare për Marrëdhëniet me Publikun e Partisë së Lirisë

Ambasador Agim Nesho, Zëvendës-Kryetar i Partisë së Lirisë

Petrit Vasili, NënKryetar dhe deputet i Partisë së Lirisë

Ramadan Kondi, Sekretar për Çështjen e Pensioneve në Partinë e Lirisë

???????? 5. Diskutim mbi propozimet e paraqitura për Programin dhe Statutin.

Paraqitja e propozimeve (Znj. Monika Kryemadhi, deputete e Partisë së Lirisë)

Qëndrimi i Grupit të Punës ndaj propozimeve (Znj. Silva Caka, Sekretare për Marrëdhëniet me Publikun në Partinë e Lirisë)

???????? 6. Votimi i hapur për Dokumentin e 5 Prioriteteve dhe votim i hapur për Statutin.

???????? 7. Deklarimi i kandidaturave për President të Partisë së Lirisë dhe Zëvendes-President i Partisë së Lirisë.

Ilir Metaj (Kandidat për President)

Faik Basha (Kandidat për President)

Erisa Xhixho (Kandidate për Zv/Presidente)

Myrvete Asqeri (Kandidate për Zv/Presidente)

Miranda Rira (Kandidate për Zv/Presidente)

Kandidaturat paraqiten nga Kryetari i KDK, z. Edmond Haxhinasto.

Fjala e kandidatëve që do të flasin:

Faik Basha (Kandidat për President)

Erisa Xhixho (Kandidate për Zv/Presidente)

Myrvete Asqeri (Kandidate për Zv/Presidente)

Miranda Rira (Kandidate për Zv/Presidente)

???????? 8. Procesi i votimit për Presidentin e Partisë dhe ZëvendësPresidenten.

Paraqitja e procedurës nga Kryetari i KDK, z.Edmond Haxhinasto dhe fillimi procesit të votimit sipas Qarqeve. (Lista bashkëlidhur)

???????? 9. Diskutime të tjera:

Tedi Blushi

Pëllumb Dautllari

Edmond Panariti

Esmeralda Demiraj

Agim Nesho

Brunilda Paskali

Petrit Sinaj

Brunilda Haxhiu

Fllohe Gojka

Ines Shehu

Florida Ymeri

Lefter Maliqi

Dea Nako

Kristian Kina

Tefta Radëshi

Luigj Turmalaj

Gisian Dashi

dhe diskutime të tjera sipas kërkesave.

Me përfundimin e diskutimeve, deklarohet përfundimi i punimeve të Konventës.

Rezultatet e votimit paraqiten pas përfundimit të votimit dhe numërimit, në komunikim të veçantë me median.

9:10-"Lufta” me Kryemadhin, Meta mbledh sot Konventën Kombëtare të PL: Spastrim nga “tradhtarët”

Ditën e sotme, në orën 10:00, në Pallatin e Kongreseve do të zhvillohet Konventa Kombëtare e Partisë së Lirisë.

Konventa është thirrur nga kreu i kësaj force politike, Ilir Meta, i cili synon të rithemelojë partinë dhe ta shkëpusë nga nepotizmi.

Në Konventë do të marrin pjesë mbi 2000 të ftuar dhe 900 delegatë. Mes të ftuarve do të jenë edhe kryetarë të partive aleate edhe përfaqësi të trupës diplomatike në Tiranë.

Meta ka paralajmëruar që përmes ndryshimeve statutore do ta shkëpusë partinë nga nepotizmi, moment që largon automatikisht Monika Kryemadhin nga strukturat drejtuese.

Vëmendjen kryesore në Kongres pritet ta ketë pikërisht grupi i ish kryetares “Kryemadhi”, ndaj të cilit Meta ka pasur jo pak kritika dhe madje, akuza të forta duke i cilësuar si tradhtarë e të infiltruar të Edi Ramës.

Përballjen e parë Meta-Kryemadhi e patën në Komitetin Politik Drejtues, por në Konventë Meta përballet për herë të parë edhe me të tjerë të besuar të Kryemadhit, si Endrit Braimllari që dha dorëheqjen si anëtar kryesie për shkak të luftës së brendshme.

Ndërsa vetë Meta, prej së shtunës nuk do të quhet më kryetar i Partisë së Lirisë, por President i saj.

Përballë në garën për President, ai ka Faik Bashën, një ish drejtues policie aktualisht kryetar i degës së Kamzës.