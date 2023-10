Përdhunimi në grup i 26-vjeçares, Balla në spitalin e Vlorës: Mund të ishte motra e secilit prej nesh

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla ka mbërritur në spitalin e Vlorës gjatë ditës së sotme, pas ngjarjes së rëndë ku një vajzë 26-vjeçare u drogua dhe u përdhunua në grup nga i dashuri i saj dhe dy shokët e tij.

Balla u shpreh se “jam këtu për t’i ofruar mbështetje kësaj vajze dhe familjes së saj”, duke theksuar se është krijuar një kulturë pandëshkueshmërie për dhunën seksuale, por garantoi se do të marrë fund.



“Nuk është e vërtetë që policia ka vepruar me vonesë. Emrat e fajtorëve i cakton prokuroria, lëreni të bëjë punën e vet. Të bëhemi të gjitha bashkë sepse vajza mund të ishte motra e secilit prej nesh. Dhuna me bazë seksuale dhe gjinore nuk është e re, por është krijuar kulturë pandëshkueshmëri, ju garantoj se do të marrë fund. Jam këtu për të mbështetur këtë vajzë, që ka rënë pre e kësaj dhune.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Vajzë nga një zonë rurale që ka ardhur në Vlorë për të punuar dhe mbështetur familjen e vet. Kam ardhur t’i ofroj mbështetje kësaj vajze dhe familjes së saj.

Kini besim tek drejtësia. Prokuroria e Vlorës po e heton këtë çështje”, tha Balla jashtë spitalit të Vlorës.