Sulmi ndaj policisë/ Ministri Hasani: Momente të vështira, Shqipëria krah Kosovës

Ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Igli Hasani ka reaguar lidhur me ngjarjen e rëndë të ndodhur ditën e sotme në Kosovë.

Hasani thotë se Shqipëria është në krah të Kosovës në këto momente të vështira që kërkojnë gjakftohtësi, në bashkëpunim të ngushtë me aleatët e partnerët.

Ai dënon me ashpërsi sulmin me armë ndaj Policisë dhe shtetit të Kosovës.

“Dënojmë me ashpërsi sulmin me armë ndaj Policisë dhe shtetit të Kosovës. Ngushëllimet tona për familjen e oficerit të Policisë që humbi jetën në krye të detyrës dhe shërim të shpejtë efektivit të plagosur. Akti i sotëm kriminal është kërcënim për sigurinë e stabilitetin e rajonit tonë dhe autorët duhet të përballen sa më parë me drejtësinë. Shqipëria është në krah të Kosovës në këto momente të vështira që kërkojnë gjakftohtësi, në bashkëpunim të ngushtë me aleatët e partnerët.”, shkruan Hasani në rrjetet sociale.