Atentati i dështuar në 14 maj/ Salvador Kaçaj: Policia nuk ka bërë asgjë

Ish-kryetari i komunës së Shëngjinit, Salvador Kaçaj ka folur në lidhje me atentatin dëhtuar ndaj tij ditën e zgjedhjeve të 14 Majit.

I ftuar në emisionin “Opinion”, Kaçaj ka kujtuar edhe njëherë se si ka ndodhur ngjarja, si u bë prita nga atentatorët duke treguar se në makinë ndodhej dhe djali i tij.

Ai ka rrëfyer se ka denoncuar ngjarjen por policia nuk ka bërë snjë lloj veprimi përveçse ka marrë dëshminë e tij, të shoferit dhe të djalit, gjtihashtu edhe videon.

Kaçaj ka deklaruar se pas denoncimit nuk ka patur më asnjë lloj informacioni për çështjen.

Kaçaj është shprehur se një makinë e bardhë i doli para makinës në të cilën ndodhej shoferi dhe djali i tij.

“Ka qenë një moment i vështirë. Ishte ditën e zgjedhjeve rreth orës 17 ose 17 e 15. Isha me Tuaregun e zi. Isha me djalin, shoferin dhe unë. Djali ishte ulur para. Kjo ka ardhur dhe kanë zbritur me armë dhe ja ku e ke shumë qartë. Nuk qëlluan. Kam hapur makinën intesivisht, shoferi më tha mos hap, por e kam mbajtur hapur.

Kjo ka ndodhur në autostradë. Makina e bardhë është pa targa. Dy persona me armë dhe me maska dolën nga makina. Na ndoqën 3 apo 4 kilometër. Ishin çuna të rinj. Të gjithë persona që ishin aty e panë skenën. Unë kam qenë i deleguar për zgjedhjet e PD. Atë ditë shkova votova, në pamje të parë dukej qetë, por ata na kanë survejuar gjithë kohës.

E denoncova në polici dhe nuk ndodhi asgjë. Në ditën e zgjedhjeve dhe të dalë një makinë pa targa, nuk të lejon policia. Policia nuk ka bërë asnjë lloj veprimi, nuk më thirri edhe pse bëra denoncimin. Nuk ka marrë në pyetje dëshmitarët përveç shoferit, djalit dhe mua. Videon dhe e ka marrë policia direkt pas 30 minutash. Por pas denoncimit nuk kam asnjë informacion për çështjen. Rëndësi ka se kush ka qenë personi që i ka kurajuar që të dalin aty”,-tha Kaçaj.