I doli video duke blerë vota, Etion Joka i LSI: Është montazh! Do ta ndjek në mënyrë ligjore

Ai shkruan se gjithçka është e sajuar dhe e montuar. Joka shkruan se do të ndjekë çështjen ne mënyrë ligjore.

"Fundi i montazheve ka qenë i turpshëm ashtu siç do jetë dhe fundi i Rilindjes në 25 Prill. Çështjen e këtij montazhi do ta ndjek edhe në rrugë ligjore pas 25 Prillit. Deri në 25 prill përpara të bëjmë çdo gjë për fitoren e madhe", shkruan ai, i cili nuk e sqaron se pse nuk e bën sot kallëzimin por do t'i duhet të presë pas 25 prillit.