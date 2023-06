I dehur në timon, gjykata e liroi, kandidati i LSI-së: Jemi shantazhuar, do të flas së shpejti

Kandidati i LSI-së për qarkun e Elbasanit, Sokol Skura ka reaguar pas vendimit të gjykatës, e cila i caktoi masën e sigurisë “detyrim paraqitje”, duke thënë se ngjarja e arrestimit ishte e gjitha inskenim.

Në një postim në Facebook, Skura shprehet se askush nuk e pengon për fitoren e 25 prillit, duke shtuar se do të bëjë publike së shpejti shantazhet e kryera ndaj qytetarëve dhe simpatizantëve të LSI.

Postimi i plotë i Sokol Skurës:

Askush nuk e pengon fitoren tone ne 25 prill, Inskenimet dhe makinacionet e kryera ndaj personit tim dhe familjes time nuk me ndalojne ne fitoren e sigurte.

Per te gjitha shantazhet e kryera ne rrethin tone ndaj qytetareve, dashamiresve dhe simpatizateve, se shpejti une do te mbaje nje dalje per shtyp per ti bere publike.

Ditën e sotme Gjykata e Elbasanit ka vendosur masën “detyrim paraqitje”, për Sokol Skurën, i cili u arrestua dy ditë më parë, teksa drejtonte makinën në gjendje të dehur.