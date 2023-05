Humbja e zgjedhjeve, Berisha gjen “zgjidhjen” për shitjen e votave: Të bëhet votimi i detyruar

Në një komunikim me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, ish-kryeministrit Sali Berisha ka deklaruar sot se vendosja e një ligji për ta bërë të detyrueshëm votimin do të ishte një mundësi e mirë për të ndaluar fenomenin e blerjes së votës.

Berisha solli shembujt e Greqisë dhe të Australisë, vende të cilat e kanë votimin të detyrueshëm, ndërkohë që vijoi me denoncimet e tij se zgjedhjet e 14 Majit janë të manipuluara dhe duke mos marrë asnjë përgjegjësi për humbjen e thellë që pësoi opozita në shumicën dërrmuese të bashkive të vendit.

Sali Berisha: “Edi Rama nuk e pranon votën e diasporës dhe emigracionit. Nuk e pranoi në vitin 2013. Jam i sigurt se ai nuk e pranon, prandaj teza është se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Nuk ka zgjedhje me Edi Ramën, nuk duhet të jemi iluzivë. Forma e vetme me të cilën mund të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme, është ajo formë e përdorur nga të gjitha vendet kundër monizmit dhe ajo është lëvizja paqësore, demokratike gjer në realizimin e qëllimit të saj. Kjo është bindja ime më e thellë.

Pa këtë lëvizje, pa mosbindjen civile, si element të shenjtë të kësaj lëvizje, këtu zgjedhje dhe votime nuk ka. Votimi i detyrueshëm do e bëjë të pavlefshme blerjen e votës. Sepse blerjet janë dy llojesh, nga njëra anë është blerja e të drejtës së votës. Ana tjetër është merr paratë dhe dil e voto për mua. Kjo e dyta, nëse bëhet votimi me detyrim siç e ka Greqia apo Australia. Një nga miqtë e mi në Australi më ka thënë se kjo është bërë për t’i dhënë fund blerjes së votës. Por Edi Rama nuk e pranon se ai e quan Kodin Zgjedhor një kinezëri. Ai pranon vetëm standarde që i lejojnë atij të manipulojë votën”.