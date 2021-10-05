“Humbja e Kosta Grillos”, Basha: Falë zërit të tij, sportdashësit njohën emocionet e fushës së gjelbër
Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, shpreh ngushëllime për ndarjen e parakohshme nga jeta të komentatorit të njohur sportiv, Kosta Grillo, i cili humbi betejën me koronavirusin në moshën 59-vjeçare, pas më shumë se një muaji në intubim në një spital të Turqisë.
Në postimin e tij, Basha shkruan se fatkeqësisht komentatori Grillo e humbi betejën me Covid-19. Teksa e cilëson këtë një lajm të trishtë për sportdashësit, kryedemokrati Basha shpreh ngushëllime për familjarët, miqtë dhe kolegët e të ndjerit.
“Fatkeqësisht komentatori i njohur sportiv, Kosta Grillo, e humbi betejën me COVID-19. Një lajm i trishtë për sportdashësit që falë zërit dhe profesionalizmit të tij kanë njohur emocionet e fushës së gjelbër. Ngushëllime të sinqerta familjes, miqve dhe kolegëve! U prehtë në paqe!”, shkruan Basha.