LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Humbja e Kosta Grillos”, Basha: Falë zërit të tij, sportdashësit njohën emocionet e fushës së gjelbër

Lajmifundit / 5 Tetor 2021, 11:09
Politikë

“Humbja e Kosta Grillos”, Basha: Falë zërit të tij,

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, shpreh ngushëllime për ndarjen e parakohshme nga jeta të komentatorit të njohur sportiv, Kosta Grillo, i cili humbi betejën me koronavirusin në moshën 59-vjeçare, pas më shumë se një muaji në intubim në një spital të Turqisë.

Në postimin e tij, Basha shkruan se fatkeqësisht komentatori Grillo e humbi betejën me Covid-19. Teksa e cilëson këtë një lajm të trishtë për sportdashësit, kryedemokrati Basha shpreh ngushëllime për familjarët, miqtë dhe kolegët e të ndjerit.

“Fatkeqësisht komentatori i njohur sportiv, Kosta Grillo, e humbi betejën me COVID-19. Një lajm i trishtë për sportdashësit që falë zërit dhe profesionalizmit të tij kanë njohur emocionet e fushës së gjelbër. Ngushëllime të sinqerta familjes, miqve dhe kolegëve! U prehtë në paqe!”, shkruan Basha.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion