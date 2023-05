Humbi babanë, ish-zv.kryeministrja: Bëra vrapin e jetës në spital, por s'më prite!

Ish-zv/kryeministrja Senida Mesi përmes një postimi në Facebook ka ndarë lajmin e hidhur të humbjes së të atit. Ajo shprehet se dje ishte vrapi i fundit me të atin në korridorin e spitalit, por që nuk ia doli.

“Lamtumirë baba i qeshur, i dashtun, plot energji me jetu dhe me ja dal në çdo sfidë e frymëzim për mu, Stelën dhe Enisin dhe mbështetje për Idën/mamin, për me ec para në jetë me forcat tona, mos me u dorzu kurrë dhe me jetu jetën me integritet e pasion!!

Të hënën bana vrapin e jetës teme bashkë me ty e vllanë nëpër korridorin e spitalit me të dhënë frymën e fundit, por sja dolëm dot! Merrsh frymë i qetë atje lart, t’du fort!!!!

“….. mirupafshim bab, derisa të shihemi përsëri, edhe pse ke me m’pritë shumë” …. ishin fjalët e fundit që i thashë” shkruan Mesi.