“Human Rights Watch”: Marrëveshja Rama-Meloni shkel ligjin ndërkombëtar

Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë deklaroi pak ditë më parë se sipas opinionit të saj, marrëveshja mes kryeministrave të Shqipërisë dhe Italisë për krijimin e një kampi të procesimit të refugjatëve në Shqipëri për llogari të shtetit italian është në përputhje me kushtetutën shqiptare por organizata prestigjioze ndërkombëtare Human Rights Watch duket se mendon ndryshe. Sipas saj, marrëveshja në fakt shkel ligjin ndërkombëtar, i cili është i detyrueshëm për Shqipërinë dhe, në hierarkinë e ligjeve, qëndron më lartë se sa Kushtetuta e Shqipërisë.

Human Rights Watch, me seli në Nju Jork, e cila, mes të tjerash, ka fituar edhe Çmimin Nobel për Paqe, njihet për aktivizmin e saj në mbrojtje të të drejtave të njeriut, përfshirë të drejtat e qytetarëve shqiptarë në Shqipëri gjatë regjimit komunist apo të drejtat e qytetarëve të Kosovës gjatë regjimit të Milosheviçit, kritikoi të enjten vendimin e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë për konfirmimin e vlefshmërisë kushtetuese të marrëveshjes.

“Marrëveshja mes Italisë dhe Shqipërisë shkel ligjin ndërkombëtar dhe është abuzive në shumë aspekte, përfshirë potencialin për të krijuar situatë ligjore të ngrirë për njerëz në nevojë,” shkruhet në deklaratë. “Megjithatë, plani për të ndaluar në Shqipëri njerëz të shpëtuar në ujërat e Italisë në Detin Mesdhe duket se po ecën përpara,” shkruhet më tej në deklaratë.

“Plani ngre shumë pyetje. Si do t’ia bëjnë anijet italiane të shpëtimit për të zbarkuar në Shqipëri në vend që të zbarkojnë në portin më të afërt në Itali dhe si do të ndikojë kjo në operacionet e kërkim-shpëtimit në Mesdhe? A mos do të ndahen familjet? Ku dhe si dhe nga kush do të identifikohen burrat “vulnerabël”? Si do të garantojnë autoritetet italiane procedura të ndershme azili apo rivlerësim gjyqësor të ndalimeve që do të bëhen në Shqipëri?”

Shqipëria është një vend që ka vuajtur shkeljen e të drejtave të njeriut, duke detyruar shumë të arratisen nga vendi për t’i shpëtuar persekutimit. Një nga personat që kanë përjetuar një situatë të tillë është edhe kryemnistri aktual, i cili u largua në Francë pasi u dhunua në Tiranë në vitin 1996. Human Rights Watch denoncoi dhunën ndaj Ramës në mënyrë të përsëritur në atë kohë. Sipas ligjit ndërkombëtar, persona të tillë kanë të drejtë të banojnë në një vend tjetër dhe vendi pritës ka detyrimin të sigurojë mbrojtje dhe mbijetesë për ta.

Marrëveshja Rama-Meloni ka ngritur shqetësime jo vetëm se të drejtat e azilkërkuesve mund të dhunohen nga mbajtja e tyre në Shqipëri, por edhe për shkak të përgjegjësisë potenciale ligjore të Shqipërisë për këto dhunime.

/Reporter.al/