“Heroi” 22-vjeçar simpatizant i Ramës, kryeministri publikon foton e tyre

“Heroi” i së dielës, Klodian Elqeni, duket se është një simpatizant i Partisë Socialiste. Pas ngjarjes, ku kryeministri Edi Rama publikoi foton që kishte shkreput me 22-vjeçarin. Ky i fundit ka bërë foto edhe me kryebashkiakun Erion Veliaj.

I riu ndërhyri të mënyrë të menjëhershme, teksa një 32-vjeçar u fut në sheshin Skëndërbej, duke vënë në rrezik jetën e qytetarëve.

Ai u hodh në mënyrë të rrezikshme për jetën e tij, në makinën e shoferit, për ta ndaluar, ndërsa për mediat tha se nuk kishte frikë për veten. “Hyri me shpejtësi, po vinte drejt njerëzve. Iu fik makina dhe u nis drejt turmës, ndërhymë menjëherë. Kishte shumë qytetar përreth ndaj dhe unë ndërhyra. Nuk munda të kem kontakt me të, pasi ishte diçka e shkurtër. Unë hyra i pari dhe u futa nga xhami me këmbë, u ndal personi. Ai u shokua kur e qëllova me dy këmbë.

Nuk e njoh fare kush është. Nuk pata frikë, kishte frikë që askush të mos dëmtohej, nuk e mendova fare veten time. Klodian nga Tirana. Unë po bëja një shëtitje me dajën tim”, tha Klodiani.