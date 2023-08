"Harrojeni dorëheqjen time", Basha: Berisha doli me “arkivol politik”

“Ngjarja e sotme kriminale ka një autor; Sali Berisha”. Kështu u shpreh sot Lulzim Basha nga selia blu.

Ai tha se sot selinë nuk e sulmuan demokratët, por kriminelët që kishte me vete Sali Berisha. “Sulmin e kryen kriminelët, demokratët i përdori Berisha si fasadë” tha ai.

“Asgjë nuk e lidh më Berishën me PD-në. Berisha tani i ka hesapet me drejtësinë për këtë sulm dhe dhunë që orkestroi dhe me demokratët që tolloviti për katër muaj. Berisha u demonstrua si miku më i çmuar i Ramës dhe armik i demokratëve” tha më tej Basha.