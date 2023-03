Hapet njëri tunel i Llogarasë, Rama nxjerr pamjet

Tuneli i llogarase eshte duke u ndertuar nga shteti shqiptar dhe pritet ti jape turizmit nje hov te ri ne jug te vendit.

Aksi rrugor ne fjale pritet te shkurtoje distancen kohore dhe fizike me zonat turistike ne jug te Shqiperise duke lehtesuar keshtu edhe udhetimin e vizitoreve.

Kryeministri Edi Rama ka publikuar ne rrjetet sociale disa foto nga tuneli i Llogarase.

"MIRËMËNGJES

dhe nga Tuneli i Llogarasë, ku pas hapjes 100% të tubit të parë në tunelin me gjatësi prej 6 km vazhdojnë punimet për hapjen e tubit të dytë i cili deri tani ka arritur në 4.670 metra, dhe ku në total janë hapur 9 tunele lidhëse nga 11 gjithsej, ju uroj një fundjavë të mbarë".

Sipas Rames, njera ane e tunelit ka perfunduar tashme dhe po punohet per hapjen e tunelit te dyte, pasi kalimi do te jete me dy sense levizje.

Kreu i qeverise thekson se ne kete veper jane hapur deri tani 9 tunele nga 11 qe parashikon projekti.