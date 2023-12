“Hajdut 2 metra”/ Rama për Beqajn: Tërhiqe fjalën mbrapsht! U largua sapo u vu në akuzë

Kryeministri Edi Rama ka folur për herë të parë për hetimet e nisur nga SPAK për korrupsion ndaj ish ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beqaj, ku dyshohet se ka lidhje me disa kompani farmaceutike, teksa dyshohet edhe për pasuri të fshehura si restorant apo makinë.

Gjatë konferencës me gazetarët, Rama tha se Beqaj dha dorëheqjen nga posti i Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, SASPAC, sapo u vu nën akuzë dhe sipas tij, kjo tashmë është në dorë të drejtësisë.

“Ilir Beqaj në sekondat që u vu në një akuza iku nga detyra. Të jemi të qartë. Ilir Beqja në sekondën, u vu në akuzë dha dorëheqjen që të jemi shumë të qartë dhe u hap procesi për zëvendësimin e tij dhe nuk është kryenegociator. Ishte koordinator i ndihmës në një institucion që nuk menaxhon fonde të BE-së nuk menaxhon fonde të asnjë donatori është një zyrë koordinimi në funksion të qeverisë shqiptare dhe një urë komunikimi me të gjithë donatorët për të gjitha proceset e akordimit të fondeve të huaja të cilat nuk kalojnë nga kjo zyrë por nga entitete e tjera që i disponojnë dhe më pas kryejnë procedurat e tyre. Zhurma e bërë për zhvatje fondesh të BE-së është një gënjeshtër pasi zyra nuk menaxhon fonde të BE-së.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nuk i kalon fonde as nga BE-ja dhe nga asnjë institucion tjetër. pastaj ajo që i përket çështjes në fjalë nuk ka fare lidhje me punën e qeverisë dhe timen ka lidhje me punën organeve të drejtësisë janë pyetje që nuk duhet ti adresohen qeverisë është punë e drejtësisë të vazhdojë drejtësia. Fakti që dikush merrte në hetim nuk është provë faji.”– tha Rama.

I pyetur në lidhje me shprehjen e përdoru më parë prej tij, se nuk ka hajdut mbi 2 metra, Rama i kërkoi gazetarit që ta tëhiqte fjalën mbrapasht, pasi sipas tij, një “hajdut” e shpall vetëm gjykata dhe për kreun e qeverisë, Beqaj është vetëm nën akuzë për shpërdorim detyre.