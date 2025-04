“Hajde pak ti me atë kapelën se më myte fare! Ku e ke gjetur?” Rama batuta me banorin në Lezhë, i moshuari: Jam me Trump unë!

Kryeministri Edi Rama këtë pasdite ndodhej në Lezhë për të inspektuar rrugën Rrile-Hidrovor e cila lidh superstradën Lezhë‐Tiranë me fshatin Rrile dhe me Hidrovorin e Tales.

Gjatë takimit Rama ka shkëmbyer batuta me banorët, pasi tek njëri prej tyre vuri re kapelën që mbante me sloganin e Donald Trump “Make America Great Again” (Do ta bëjmë Amerikën të mrekullueshme sërish).

Rama: Hajde pak ti me atë kapele, se më myte fare, ku e ke gjet?

Banori: Ma kanë sjellë dhuratë, jam me Trump

Rama: Mirë Amerika great again, po Lezhën si do e bëjmë?

Banori: Më mirë se Amerika.