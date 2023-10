Grushti në Kuvend, Berisha: E ekzagjeruan mediat, Sinaj s’duhet të merrte fjalën kur ne…

Ish-kryeministri Sali Berisha ka komentuar përplasjet fizike në Kuvend ndërsa u shpreh se deputeti socialist Vullnet Sinaj, nuk duhet të merrte fjalën ndërsa opozita protestonte.

Sali Berisha: Diskutuam se si të përgjigjemi dhëmbë për dhëmbë përpjekjeve të Edi Ramës për të vazhduar me mohimin e të drejtave kushtetuese në parlament.

Së pari dënoj çdo provokim në kohën që jemi në protestë në parlament. I kërkoj deputetëve socialist. Mos merrni rolin e provokatorit. Nëse ne protestojmë minimumi është të respektohet protesta. Mos të ndodh si dje, ne protestonim ata merrnin fjalën.

Kjo situatë i turpëron ata. Ne protestojmë për problemet më të drejta për ekzistencën e parlamentit.

Edi Rama ka zgjedhur taktikë të mbyllë parlamentin në mënyrë që ta bëjë të paqenë parlamentin. Do ketë me datën 2 dhe tjetrën me datë 22. Ne vazhdojmë betejën. Jemi të betuar të vendosim të drejtat tona kushtetuese. Zoti Sina nuk mund të merrte fjalën në një kohë kur tërë opozita ishte në protestë. Të tjerat i ekzagjeruan mediat sepse ai nuk u godit. Pati përplasje se u vërsul. E shkeli moralisht dhe ligjërisht çdo gjë. Mori fjalën për të prishur protestën. Nuk mund të prish protestën e opozitës.